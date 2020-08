L' hanno accerchiato al culmine di una banale lite. Poi l'hanno massacrato con una raffica di calci e pugni. Succede a Portici dove un ventunenne è rimasto vittima di una terrificante aggressione da parte di un branco composto da almeno 4 persone.. Il grave episodio si è consumato poco dopo le quattro del mattino a Corso Garibaldi all'esterno di una paninoteca. Il giovane immediatamente soccorso e condotto in ospedale ha riportato ferite guaribili in cinque giorni. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Portici, che sono a lavoro per identificare i protagonisti dell'aggressione.

