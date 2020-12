Nella notte tra domenica e lunedì è crollata una controsoffittatura all'interno di villa Fernandes, bene confiscato alla camorra di Portici. Fortunatamente nessuno era presente nella struttura al momento del cedimento. Il crollo è avvenuto all'interno degli uffici occupati dalle cooperative sociali che hanno fatto rinascere la struttura strappata dalle mani dei clan. L'edificio di inizio Novecento si trova in via Diaz ed è stato confiscato al clan Rea nell'ambito di una delle tante operazioni condotte dall'Antimafia che hanno messo al tappeto i boss locali. Dallo scorso febbraio l'immobile è stato trasformato in un centro di aggregazione e sviluppo sociale. La fondazione Con il Sud, insieme alla fondazione Peppino Vismara e il comune di Portici - assieme ad altri ventidue partner, espressione di realtà associative fortemente radicate nel territorio - hanno dato vita ad un progetto che mira alla creazione di un hub creativo, in cui far dialogare la cultura con il lavoro, la scienza con la formazione, le attività di laboratorio con la comunità.



A scoprire il cedimento, ieri mattina, sono stati i custodi della villa. Tutti gli operatori che lavorano all'interno della struttura sono, infatti, in smart working. Gli addetti alla sicurezza hanno ritrovato il soffitto lacerato e diversi pezzi di intonaco caduti sul pavimento. Alla base del cedimento - secondo i primi accertamenti - ci sarebbe un'infiltrazione d'acqua dovuta al guasto di un bagno situato al piano superiore. La struttura, prima di entrare in funzione, è stata riqualificata e messa in sicurezza



Anche il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, è stato immediatamente avvertito della situazione si è interessato a quanto accaduto e tempestivamente ha attivato le procedure necessarie per riportare la situazione alla normalità. Già nella giornata di ieri, infatti, gli operai si sono messi a lavoro per sistemare il tutto in tempi brevi e eliminare l'infiltrazione che ha determinato il cedimento di parte della controsoffittatura.



