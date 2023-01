Portiere di un palazzo a Napoli preso a pugni senza motivo

Un 53enne napoletano, portiere in uno stabile al Corso Umberto I di Napoli, è stato aggredito alle 8 del mattino da un 35enne, originario del Marocco e irregolare sul territorio italiano, che gli ha dato un pugno in faccia, rompendogli il setto nasale. Il violento è stato fermato poco dopo in via Marina: bloccato dai carabinieri e denunciato per lesioni personali aggravate e anche per resistenza a pubblico ufficiale. Stando alla ricostruzione dei militari, il cazzotto sarebbe stato sferrato senza alcuna motivazione.