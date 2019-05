Porto di Napoli, il giallo del dossier distrutto per favorire TTT Lines

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 30 Maggio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un verbale della commissione ancora formalmente segreto, che sarebbe stato consegnato al responsabile di un importante gruppo di armatori. Un documento formalmente top secret, non ancora ufficiale, che viene concesso dal sgretario generale dell'autorità portuale al rappresentante della TTT Lines, ma a una sola condizione: «Quella di distruggerlo, di farlo sparire». È uno dei punti della tangentopoli al porto, inchiesta culminata di recente in sei arresti, su cui la Procura di Napoli sta scavando a fondo, alla luce di quanto emerge dalle intercettazioni ottenute grazie a una cimice messa al posto giusto e al momento giusto. È il 15 novembre del 2017, quando sono faccia a faccia il segretario generale Emilio Squillante e Marco Majorano, uomo azienda in forza alla società di armatori. Giorni carichi di tensione, a Napoli si discute la concessione della banchina ventuno per la tratta da Napoli verso la Sicilia, in ballo le offerte presentate dalla TTT Lines (di cui Majorano è espressione) e la Snav Campania. In ballo ci sono milioni di euro, ma anche la possibilità di costruire una sorta di monopolio con i piedi a Napoli e le braccia in Sicilia. Secondo la ricostruzione investigativa, Squillante si muove per favorire la TTT Lines, al di là delle offerte arrivate, ma anche andando oltre un parere negativo espresso da Arturo Faraone, contro ammiraglio della capitaneria di porto, che ha voluto mettere nero su bianco il suo dissenso a quanto verrà deliberato da parte dei vertici della capitaneria di porto. Ed è in questa storia che spunta il giallo del documento che sarebbe andato distrutto, secondo il quanto emergerebbe dal dialogo intercettato, che fa esplicito riferimento a un documento. Di che si tratta? Della relazione conclusiva datata 30 ottobre, 2017, con cui la commissione consultiva esprime le proprie valutazioni sulle due istanze concorrenti. Scrive il gip Federica De Bellis: «Parlando del documento, Squillante, in un primo momento asserisce di non poterlo consegnare («no, no, no, non ti posso dare niente... perché stanno ancora... però abbiamo fatto un buon lavoro»). Poi, a fronte dell'insistenza di Marco Majorano, che ne chiede una copia per farla leggere a una terza persona non nominata, alla fine gliela consegna a condizione di non mostrarla a nessuno. Subito dopo, lo stesso dirigente gli consegna copia del verbale della commissione, atto che, come da lui stesso puntualizzato, è ancora riservato e non dovrebbe essere divulgato, tanto che lo stesso Squillante lo invita a distruggerlo dopo averlo letto».