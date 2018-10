«Abbiamo realizzato e concluso al porto di Napoli opere per 312 milioni di euro, di cui la principale è l'adeguamento della darsena di levate, per un investimento di 150 milioni di euro. L'escavo dei fondali è invece al 70% e sarà finito per la primavera 2019». Lo ha detto Pietro Spirito, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, che ha tracciato un bilancio dei primi due anni di lavoro del nuovo ente che gestisce gli scali unificati di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. Spirito ha ricordato che la nuova Darsena «è stata già collaudata e ora ospiterà i sedimenti del dragaggio», l'altra grande opera in corso allo scalo partenopeo per un investimento di 45,6 milioni di euro.

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 14:03

