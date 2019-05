Porto di Napoli, sui lavori i dubbi di Cantone «30 milioni in più per scavare i fondali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 9 Maggio 2019, 08:13 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 09:58

L'Autorità anticorruzione vuole sapere tutto sulla darsena di Levante e il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli è pronto a chiamare in causa la Corte dei Conti se saranno accertati sprechi di denaro pubblico. Il porto di Napoli torna in primo piano con la più grande opera infrastrutturale realizzata negli ultimi decenni. Una enorme vasca di colmata in cui sta confluendo la sabbia asportata dai fondali grazie agli escavi. Un'operazione che, nonostante tutto, non è stata interrotta e, una volta conclusa, permetterà allo scalo partenopeo di avere una nuova banchina di attracco per le grandi navi portacontenitori che a causa dell'insabbiamento e delle difficoltà di attracco disertavano il porto di Napoli.Gli uomini di Raffaele Cantone hanno messo nel mirino innanzitutto i costi del contratto che sono passati da 85,3 milioni di euro a 109,8 milioni, con un aumento di circa 24,5 milioni per varianti. Sono stati riconosciuti all'appaltore, con due accordi bonari, ulteriori 7 milioni di euro e sono state annullate penali per un importo equivalente.