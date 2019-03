Porto di Napoli, così il clan Mazzarella impone la legge del racket

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 18 Marzo 2019, 07:30

Si muove su due binari, il clan Mazzarella: da un lato, ha provato a piazzare i propri prestanome - gente per lo più incensurata - lì al centro degli affari che contano; dall'altro, impone il pizzo vecchio stile, tipo buste di denaro di mano in mano, di auto in auto, di cassa in cassa e che rappresentano l'unico link possibile tra Palazzo e strada, tra ufficio tecnico e vicolo. Parola di Alfonso Mazzarella, un pentito - uno dei pochi - del clan che in questi anni è tornato pericolosamente sugli scudi, grazie a scarcerazioni e dispositivi favorevoli. È lui, il pentito di famiglia, a parlare degli affari della dynasty criminale più potente di Napoli all'ombra del porto di Napoli. Già, il porto. Altro che zona franca, a leggere le parole messe a verbale in due occasioni - il 29 gennaio e il 4 marzo del 2016 - che solo in questi giorni sono state discoverate, nel corso di un'altra inchiesta, quella che ha riguardato il restyling di via Marina (i cui indagati sono estranei alla camorra, ndr). In sintesi, Alfonso Mazzarella chiama in causa «il cugino Francesco Mazzarella», personaggio attualmente a piede libero e indicato come esponente di spicco nella zona del Mercato. Siamo di fronte ai varchi Immacolatella vecchio e Pisacane, a poche decine di metri dal luogo in cui - a leggere informative di pg - si sarebbero consumate le pressioni della camorra.