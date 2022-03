Porto Napoli, lavori per il depuratore: impalcature pericolose in un cantiere

Scali marittimi, al porto di Napoli i carabinieri con gli ispettori del lavoro hanno controllato un cantiere. La ditta in questione, in via Calata di Villa del Popolo - molo del Carmine, si sta occupando della realizzazione di un depuratore destinato a servire l’intera area. Durante le operazioni i militari hanno constatato che le basi di appoggio delle impalcature erano prive dei montanti necessari, «tutto questo con grave pericolo per gli operai». L’amministratore unico della società è stato denunciato a piede libero, per lui anche una sanzione pari a 6mila euro circa.

