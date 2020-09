Napoli: turista cade in mare nel porto, salvato dai militari dell'Esercito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo pomeriggio Militari dell’Esercito appartenenti al Raggruppamento “Campania” impegnati nel servizio di vigilanza presso l’area del porto “Calata di Massa”, allertata dal personale in attesa d’imbarco, hanno prestato soccorso ad un uomo che sporgendosi dalla banchina cadeva in mare. Immediatamente il capo pattuglia e il suo vice resosi conto delle difficoltà dell’uomo nel rimanere a galla, si tuffavano in mare per trarre in salvo il malcapitato turista. La prontezza dei militari dell’Esercito rendeva possibile il salvataggio. Tale intervento si inserisce nel contesto più ampio nel presidio del territorio in concorso alle Forze dell’Ordine, che i militari impegnati nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure” assicurano quotidianamente nella provincia di Napoli.