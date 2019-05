Porto di Napoli, le spese infinite della caccia alle bombe sotto il mare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 29 Maggio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il porto di Napoli nel mirino della Procura, una bomba dopo l'ultima esplosione, quella reale, dei quattro ordigni bellici fatti brillare dalla Guardia Costiera sabato scorso. Si riapre intanto il fascicolo delle bonifiche eseguite nell'area portuale con spese milionarie e con risultati che definire modesti. Nel mirino ci sono due interventi, entrambi finanziati dalla Commissione Europea nell'ambito del Grande Progetto porto di Napoli: il primo attuato dall'allora commissario Francesco Karrer; il secondo attuato dal presidente Pietro Spirito nell'ambito degli interventi di escavo dei fondali del porto. Parliamo della bonifica da ordigni bellici dei fondali portuali. Interventi necessari. Basta leggere il progetto predisposto dall'Autorità Portuale per avere l'esatta portata del problema. «Le opere di bonifica si rendono necessarie in quanto è stato appurato che nel corso della seconda guerra mondiale la RAF (Royal Air Force) e la USAF (United States Air Force) sganciarono complessivamente un milione di bombe sull'Italia (più di 350 000 tonnellate di esplosivo), soprattutto sulle aree con importanti obiettivi strategici quali ponti, linee ferroviarie porti e zone industriali. Molte bombe non esplosero come previsto ed una frazione consistente (10%) non esplose del tutto».