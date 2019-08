CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 6 Agosto 2019, 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incremento di spesa ma non solo. Sulla nuova darsena di Levante del porto di Napoli per l'Autorità Anticorruzione ci sono punti oscuri da chiarire anche per quanto riguardi i collaudi. L'Anac, infatti, tra le altre questioni accende un riflettore anche sulle mancate contestazioni dell'Autorità di sistema portuale all'appaltatore per effetto della carente permeabilità accertata in fase di collaudo dello sporgente est della vasca di colmata; nei fatti sarebbe stata collaudata un'opera (la vasca più piccola) che non risponderebbe ai di permeabilità imposti dal ministero dell'Ambiente. E non a caso l'Anac parla di «un'approssimata redazione dell'atto di collaudo tecnico-amministrativo». Certo è che la darsena di Levante è diventata vitale per il porto di Napoli. Si tratta di un piazzale da 265mila metri quadrati e circa 630 metri lineari di banchina che consentiranno contemporaneamente l'attracco di fiancata, senza particolari manovre, di due mega navi grazie anche ad un pescaggio di 16 metri ottenuto con gli escavi (che dovrebbero essere ultimati entro fine agosto).