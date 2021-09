Porto, sequestrati 2 container con 1800 minimoto e pezzi per la Play Station falsi made in China

Prosegue senza sosta l'azione quotidiana di contrasto al fenomeno della contraffazione, da parte di Adm presso i punti di ingresso dell'Unione, i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 1 hanno intercettato presso lo scalo portuale partenopeo due container contenenti giocattoli provenienti dalla Cina, destinati a società operanti sul territorio regionale.

Gli articoli rinvenuti, spiega una nota di Adm, erano costituiti da 1.800 moto giocattolo riproducenti il modello Vespa della Piaggio & C. S.p.A. e 592 accessori per videogame riportanti il marchio Sony Play Station. I periti delle società titolari dei marchi e modelli sopra indicati, immediatamente contattati, hanno confermato trattarsi di riproduzioni non autorizzate, in violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale. La merce pari a complessivi 2.392 pezzi e un valore di mercato di circa 100 mila euro è stata sequestrata e i legali rappresentanti delle società importatrici sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per il reato di contraffazione.