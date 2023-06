Abc, guasto a condotta idrica in zona Posillipo: interrotta la fornitura

Le squadre di Abc, azienda speciale del Comune di Napoli, sono intervenute nelle prime ore della mattina a Posillipo per un guasto a una condotta idrica. Nella notte, attorno alle ore 4, è stato necessario chiudere la fornitura idrica che si trova in piazza Salvatore Di Giacomo. Pertanto al momento l'area che va da via Santo Strato a piazza Salvatore Di Giacomo è senza acqua.

Lo stop alla fornitura idrica si è reso necessario perché il guasto ha interessato una condotta primaria da cui si diramano le distributrici che raggiungono condomini e parchi. I tecnici e gli operai di Abc stanno scavando per arrivare alla condotta e procedere alla riparazione.

È stato richiesto l'ausilio e l'intervento della ditta a cui è affidata l'illuminazione pubblica considerato che la condotta idrica passa sotto i cavi elettrici. Per procedere alla riparazione non è stato necessario chiudere la viabilità che pertanto è regolare.