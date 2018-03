Posillipo, aggredì il fidanzato della sorella: condannato e scarcerato

Mercoledì 28 Marzo 2018, 21:35 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2018 21:50

Pena dimezzata in Appello e ritorno in libertà. Si conclude così il processo al responsabile dell’aggressione subita a Posillipo da un ragazzo di sedici anni. La vittima era fidanzato con la sorella del ventunenne che lo aggredì per gelosia, picchiandolo tanto da trasformargli il volto in una maschera di sangue e spappolargli la milza. Da quella violenza il ragazzo riuscì a divincolarsi, mentre l’aggressore urlava minacce e lanciava sassi contro la casa del nonno di un amico che abita in zona dove il minorenne aveva trovato riparo. Era il 27 novembre del 2016. L’aggressione avvenne poco dopo la mezzanotte, nei pressi del cortile della scuola Cimarosa in via Posillipo.Oggi è arrivata la sentenza di secondo grado che alleggerisce la pena per l’aggressore e ne stabilisce la scarcerazione, revocando gli arresti domiciliari. Antonio Del Vecchio, difeso dagli avvocati Antonio Rizzo e Fabrizio Savella, è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione con la pena sospesa. La sentenza è stata emessa dai giudici della quarta sezione della Corte di Appello. Accolta la richiesta della difesa.In primo grado l’imputato, all’epoca dei fatti ventenne, fu condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione. Già nel primo processo, celebrato con rito abbreviato, il capo di imputazione fu derubricato e l’aggressione venne qualificata come lesioni gravissime e non, come inizialmente contestato, come tentato omicidio. Le indagini hanno ricostruito che il movente del pestaggio fu la gelosia: Del Vecchio non avrebbe accettato che la sorella adolescente fosse con il fidanzato e un’altra coppia nel cortile della scuola di Posillipo, di notte.