Napoli, potatura straordinaria a Posillipo dopo la caduta di due pini per il maltempo

Giovedì 11 Ottobre 2018, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2018 09:36

Resta chiusa al traffico e ai cittadini via Tito Lucrezio Caro a Posillipo. Motivo dell’interruzione è la potatura straordinaria dei pini ormai compromessi e pericolosi. Proprio la scorsa settimana, a seguito delle forti piogge, due grossi alberi sono rovinati al suolo occupando parte della carreggiata. Per questo motivo, in vista della stagione invernale, il Comune di Napoli ha autorizzato l’abbattimento di quasi quaranta alberi.«Lavoriamo nell’interesse dei cittadini» dichiara il presidente della commissione ambiente Marco Gaudini. «Gli alberi abbattuti sono quelli irreversibilmente danneggiati e che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei passanti. Le potature proseguiranno anche nei prossimi giorni e saranno eseguite nel più breve tempo possibile».