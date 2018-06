CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 14 Giugno 2018, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2018 09:17

Venerdì scorso, come accade sempre nei week end, Nicola Marino ha chiamato quattro ragazzi: «Anche oggi dovete mettervi all'opera». Marino gestisce il Bar del Mare a Riva Fiorita: siccome in fondo a quel borgo, e sulla strada che conduce in quell'angolo di paradiso (Via Ferdinando Russo) il caos di auto e moto è all'ordine del giorno, il gestore ha deciso di provvedere in prima persona al governo del traffico, per cancellare i disagi e rendere piacevoli le serate degli avventori.LA DENUNCIAI quattro ragazzi ingaggiati dal Bar si piazzano lungo il percorso di accesso a Riva Fiorita e invitano le persone a parcheggiare solo da un lato della strada: sarebbe divieto anche lì, ma almeno con questa soluzione non si crea l'imbuto abituale che si verifica quando le macchine si piazzano da entrambi i lati. Man mano che le auto si sistemano, i ragazzi risalgono via Ferdinando Russo e continuano nella loro opera di convincimento. Quando la strada è satura si piazzano in cima e ricordano alle persone che c'è una navetta gratuita a disposizione di tutti, non solo degli avventori, ma di questo dettaglio parleremo più avanti. È accaduto venerdì scorso che le forze dell'ordine si sono infilate lungo la strada, hanno notato i ragazzi che invitavano alla sosta corretta, e li hanno denunciati prendendoli per parcheggiatori abusivi.LA REAZIONEI ragazzi hanno mostrato le tasche vuote perché, ovviamente, non chiedono denaro. Hanno invitato gli automobilisti a spiegare che non avevano avuto nulla in cambio, ma la legge è stata inflessibile: è scattata la denuncia. «Probabilmente ci sarà un processo, ovviamente mi accollerò io le spese legali - allarga le braccia Marino - e pensare che per ingaggiare questi ragazzi ed evitare il caos del traffico spendo 400 euro».