Napoli, investe un bambino a Posillipo e fugge: rintracciato e denunciato 55enne

Ieri pomeriggio un agente del commissariato Posillipo, libero dal servizio, ha segnalato alla centrale operativa e ai colleghi del suo ufficio di essere intervenuto in via Manzoni per soccorrere un minore investito da un’autovettura che ha proseguito la sua marcia senza fermarsi.

Poco dopo, un altro poliziotto dello stesso commissariato, anch’egli libero dal servizio, nel transitare in via Michelangelo da Caravaggio ha riconosciuto e fermato la vettura segnalata con a bordo una persona che ha confermato di non essersi fermata dopo l’impatto.

L’uomo, un 55enne napoletano con precedenti, è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali; inoltre, gli sono state contestate 3 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancata revisione e guida con patente scaduta e l’auto è stata sottoposta a sequestro.

Inoltre sempre ieri sera gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Venezia hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma è stata raggiunta e bloccata.

L’uomo, identificato per F.A.E., 47enne nigeriano, è stato trovato in possesso di 13015 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione.