Posillipo, la polizia arresta il rapinatore di Rolex

Arrestato il rapinatore di rolex di via Petrarca. Gli agenti del Commissariato Posillipo, a seguito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 4 gennaio 2023 dal Gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di Antonio Cotroneo, 49enne napoletano pluripregiudicato con precedenti specifici per rapina, poiché gravemente indiziato di essersi procurato un ingiusto profitto mediante violenza: aveva infatti afferrato il braccio della vittima, ingaggiando con la stessa una colluttazione mentre si trovava nella sua auto in compagnia del figlio minore, e impossessandosi di un orologio Rolex. Il raid era avvenuto in via Petrarca il 30 novembre.

La rapina era stata preparata con la nota tecnica criminale di fingere di aver subito un danno dall’urto del veicolo della vittima designata così da costringerla ad abbassare il finestrino per poi aggredirla.

A seguito di un'approfondita indagine condotta dalla Squadra investigativa del Commissariato Posillipo diretta dal vicequestore Angelo Raffaele Lamanna, che ha lavorato senza sosta al caso, si è arrivati così all'arresto del 49enne.