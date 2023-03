Posillipo, pretende i soldi dai genitori: vetri sfondati e urla in strada

Finestre frantumate e urla, vuole del denaro e lo 'pretendè. Le vittime sono esauste e la risposta è un no.

L'uomo è sulla quarantina, è in strada e ormai è fuori controllo.

Solo la madre e il fratello del 34enne - le vittime di questa storia - possono capire il dramma che stanno vivendo I Carabinieri della stazione di Posillipo insieme a quelli del nucleo radiomobile di Napoli - allertati dal 112 - trovano l'uomo sotto l'abitazione dei suoi genitori.

Ha appena rotto i vetri delle finestre e ha tentato di sfondare la porta di ingresso quando arrivano i militari che con non poche difficoltà lo bloccano. L'arrestato è in attesa di giudizio e dovrà rispondere di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.