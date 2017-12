Posillipo: residenza Asl con ascensori fermi, insorgono i parenti degli anziani

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 21:23 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I familiari degli anziani ricoverati nella struttura Asl di Posillipo sono preoccupati per le condizioni dei loro cari. Da mesi, nel presidio in via Vincenzo Padula non funzionano gli ascensori che collegano i due piani dove sono ricoverati in totale 24 degenti, tutti ammalati, non autosufficienti, bisognosi di cure sanitarie, infermieristiche, psicologiche e non governabili presso il proprio domicilio. L’edificio che fa parte delle Rsa, residenze sanitarie assistite che accolgono anche anziani dimessi dalle strutture ospedaliere e bisognosi di riabilitazione, funziona 24 ore su 24 e da giugno scorso il personale sanitario ha grandi difficoltà per spostare i pazienti senza poter utilizzare gli ascensori, entrambi guasti.Su ciascun livello dell’edificio, infatti, ci sono 12 anziani e tutti hanno necessariamente bisogno di spostarsi sui 2 piani per mangiare o assolvere ad altre attività, comprese quelle riabilitative e molti di loro, necessitano di trasferimenti in ambulanza o visite di controllo. Infermieri, medici e assistenti sono in grandi difficoltà dal momento che un impianto di sollevamento si è rotto il 20 giugno e non è mai stato rimesso in funzione, così come il secondo impianto presente nell’edificio che ha cessato di funzionare il 17 ottobre 2017. I disagi, chiaramente, riguardano anche parenti e familiari che non possono spostarsi liberamente con i propri cari, già in difficoltà per le loro patologie invalidanti.L’ultimo episodio che ha fatto scattare il malcontento tra i parenti dei ricoverati è stata la recente festa di Natale che, a differenza degli altri anni, non si è svolta su un solo piano riunendo tutti gli ammalati ma è stata necessariamente divisa sui 2 piani per le difficoltà logistiche che non hanno permesso di spostare i pazienti. Lo stesso malcontento, in ogni caso, è stato scritto nero su bianco dalla direzione della struttura Rsa denominata ‘Colonia Geremicca’ che ha segnalato numerose volte la necessità di rimettere urgentemente in funzione gli ascensori.Anche il distretto sanitario competente si è preoccupato di effettuare sopralluoghi e preventivi con delibere e predisposizione di fondi per riattivare gli impianti ma ad oggi, la situazione non si è ancora sbloccata. In realtà, la situazione è più articolata di quanto si possa pensare. I due ascensori in questione, al tempo della loro installazione, non erano stati compresi negli appalti Consip che gestivano la manutenzione straordinaria delle varie strutture Asl e queste operazioni erano state date in carico alla società che ne aveva effettuato i lavori. Una volta estinto il rapporto con la società in questione non è stato possibile gestire la situazione attraverso la Consip per via delle vicende giudiziare legate ad un appalto che si sarebbe dovuto sugellare e su cui sono ancora in corso indagini.Oggi con l’intervento a gamba tesa della direzione generale dell’Asl che ha preteso la presa in carico dei due ascensori dalla società che attualmente gestisce i 200 impianti presenti in Asl, la questione si avvia verso la soluzione. La direzione guidata dal manager Mario Forlenza, inoltre, ha ordinato la rimessa in opera ad horas degli impianti elevatori nella Colonia Geremicca e proprio oggi c’è stato il primo sopralluogo tecnico operativo per programmare il loro rifunzionamento che dovrebbe avvenire tra pochi giorni.