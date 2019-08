Posillipo, stretta sui parcheggiatori: un denunciato e un sanzionato dalla polizia

Giovedì 8 Agosto 2019, 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica sera, gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno denunciato in largo Sermoneta un 47enne, parcheggiatore abusivo abituale, per violazione delle prescrizioni della Sorveglianza Speciale di PS e del divieto di accesso alle aree urbane (DACUR); all'uomo era stato tra l'altro imposto di non stazionare nella zona di Mergellina.Ieri pomeriggio, inoltre, in largo Donn’Anna, è stato sanzionato un 42enne, anch’egli parcheggiatore abusivo abituale, ai sensi dell’art.7 comma 15 bis del codice della strada, notificandogli un ordine di allontanamento.