Martedì pomeriggio gli agenti del Commissariato Posillipo, durante un servizio antidroga, sono intervenuti in un appartamento di via Villanova per verificare la presenza di sostanza stupefacente. I poliziotti, durante la perquisizione, hanno rinvenuto e sequestrato una pianta di marijuana, alta più di un metro, sistemata sul balcone di una camera da letto. Un giovane 23enne è stato denunciato per coltivazione di sostanza stupefacente.

Giovedì 26 Settembre 2019, 17:00

