Positano, una notte di follia: risse in discoteca mentre Nico moriva

Domenica 8 Aprile 2018, 23:33 - Ultimo aggiornamento: 09-04-2018 00:10

Due risse in una sola notte al Music on the Rocks di Positano. Quella stessa notte in cui Nico Marra si è allontanato dal suo gruppo e ha fatto perdere le tracce di sé. La notizia viene fuori informalmente - soltanto in queste ore - dal racconto di chi, la notte di Pasqua, era in quella discoteca ed è rimasto scosso da quanto poi accaduto, ma viene confermata dagli organi inquirenti i quali, però, precisano che al momento non vi sarebbero elementi per collegare la morte di Nico con quei due eventi.Gli investigatori hanno ricostruito tutto l’evolversi della serata in discoteca, dall’inizio fino a dopo le 4 del mattino, quando cioè si sono perse le tracce di Nico, e tutte le informazioni raccolte sono ora sotto la lente di ingrandimento non solo dei carabinieri della compagnia di Amalfi, agli ordini del capitano Roberto Martina, ma anche della procura di Salerno che segue con grande attenzione l’evolversi delle indagini.