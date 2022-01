Pozzuoli, positivi ma in strada a passeggiare: «Ho bisogno di prendere aria»

Positivi al tampone ma a passeggio. Incuranti dei rischi di contagio. Affetti da Covid-19, due napoletani hanno violato la quarantena domiciliare. Il primo è stato fermato in strada a Pozzuoli. A identificare il 30enne i carabinieri della locale stazione, che hanno rilevato l'esito del tampone molecolare effettuato il 10 gennaio scorso. «Ho bisogno di prendere aria», avrebbe risposto il giovane immediatamente denunciato dai militari. Necessità simili rappresentate da un 37enne di Scampia ai carabinieri del Nucleo radiomobile partenopeo. Era in via Marrazzo e passeggiava perché «stanco di rimanere chiuso in casa». Il tampone molecolare ne aveva, però, rilevato mercoledì scorso la positività al Covid. Quarantena infranta. Anche per il 37enne è scattata la denuncia.

