Focolaio da Covid-19: il sindaco chiude la sede centrale dell’istituto comprensivo Angioletti. Il provvedimento firmato da Giovanni Palomba prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza presso la scuola di via Giovanni XXIII fino al 16 febbraio.

Tutto parte da una nota fatta pervenire al Comune dal responsabile dell’Uopc-ambito 4 del dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud nella quale viene comunicata la presenza di «un focolaio epidemico all’istituto comprensivo Angioletti plesso centrale, quale cluster di infezione da Covid-19 costituito al momento da dieci casi, comprensivi di alunni, docenti e collaboratori scolastici” proponendo di “disporre la chiusura ad horas del plesso centrale fino al giorno 16 febbraio incluso».

Un invito accolto dal primo cittadino, che nel suo provvedimento ha ordinato «la sospensione delle attività didattiche in presenza comprese quelle laboratoriali e quelle destinate agli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali, ai fini del contenimento della diffusione del virus sul territorio comunale».

Per Torre del Greco si tratta della seconda scuola chiusa a causa dell’emergenza epidemiologica in questa settimana: in precedenza la dirigente del comprensivo Falcone-Scauda, Maria Josè Abilitato, aveva disposto la sospensione delle attività in presenza al plesso Conte di via Santa Maria la Bruna, dove si erano verificati diversi casi di positività.

