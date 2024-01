Napoli, Poste italiane rinnova il suo look: divise sostenibili e mezzi sempre più green

Cambio di look per i 1261 portalettere partenopei: dopo cinque anni Poste italiane rinnova le divise di chi ogni giorno lavora nel circuito del recapito con uno sguardo nel segno della sostenibilità. Le uniformi, presentate questa mattina sul lungomare di Napoli, sono state realizzate con tessuti riciclati per tutelare l'ambiente unendo funzionalità ed estetica tramite capi versatili capaci di proteggere dal freddo in inverno ed altamente traspiranti per fronteggiare i periodi più caldi. I colori restano quelli classici: il giallo e il blu a cui si aggiunge il grigio.

Ad accompagnare i postini all’esordio del nuovo abito, nella suggestiva location di via Partenope, erano presenti i diversi mezzi ibridi e totalmente elettrici della rinnovata flotta di Poste.

Tra auto, tricicli e motorini, al momento sono già oltre 200 i mezzi green in servizio su tutta l’area metropolitana di Napoli.

«Sia le divise che i mezzi – spiega Lucio Micillo, responsabile qualità recapito Napoli - vanno verso la direzione di un futuro sempre più ecosostenibile. In linea con il nostro orientamento aziendale che va avanti da tempo e che nel corso dei prossimi anni andremo ad amplificare sempre di più».

Le divise, difatti, si aggiungono ad altre innovative dotazioni fornite ai postini del Napoletano: tra queste ci sono i nuovi palmari che permettono di offrire a domicilio servizi come il pagamento dei bollettini di conto corrente o l'invio di una raccomandata. Novità che, insieme alle consegne previste anche nel pomeriggio e nel fine settimana, rendono sempre più ampia e flessibile l'offerta di Poste Italiane che si adatta allo sviluppo della logistica legata all'e-commerce con l'obiettivo di rispondere a tutte le esigenze dei cittadini.