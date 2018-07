CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 23 Luglio 2018, 22:59 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2018 22:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I parcheggi della discordia finiscono in Procura. Sulla realizzazione di circa 800 box interrati da costruire al Vomero, nella zona compresa tra piazza degli Artisti e l’area del mercatino di Antignano, adesso indagano sia la Procura della Repubblica di Napoli che l’Autorità nazionale anticorruzione. Un atto dovuto, dal momento che i due organismi sono stati investiti da altrettanti esposti firmati da residenti e aderenti ad alcune associazioni e a comitati civici che si oppongono alla realizzazione del progetto.I DUBBIA presentare il ricorso sono varie associazioni: dal Wwf al Comitato San Martino, a finire alle associazioni «Mascagna», «De Bustis», «Napoli Libera», e «Campagna per l’abitare». I ricorrenti chiedono di valutare «la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti in relazione ai fatti dedotti». La vicenda ha radici antiche, che risalgono al periodo in cui era sindaco Rosa Russo Iervolino, che con ordinanza numero 3566 del 2007 delegò per l’emergenza traffico e viabilità un sub-commissario, che avrebbe dovuto attuare il decreto ministeriale che prevedeva la realizzazione di parcheggi urbani. «In ottemperanza all’avviso pubblico le nuove proposte di parcheggio presentate entro il termine del 31 ottobre 2008 annullavano quelle precedentemente proposte (le 76 del Piano urbano parcheggi). Eppure il 16 ottobre 2008, ossia ben 15 giorni prima della scadenza dell’avviso pubblico - sostengono i responsabili dei comitati civici e delle associazioni ambientaliste - al Comune si tenne una Conferenza dei servizi per presentare cinque progetti su altrettante piazze del Vomero e Arenella, tutte facenti capo ad un unico imprenditore: il titolare della “Società Cooperativa Edilizia Napoli 2000 srl”». «Com’è possibile - si chiedono i sottoscrittori dell’esposto - che la stessa cooperativa presenti cinque progetti in altrettanti luoghi diversi per migliaia di posti auto e per un volume di affari valutabile in oltre 100 milioni di euro? E perché la Conferenza dei servizi si svolse 15 giorni prima dell’avviso pubblico?».