«Posti in vendita per 2800 euro», via all'inchiesta su concorso Asl

Sabato 15 Dicembre 2018, 09:17

Mille euro per superare la preselezione, quasi il doppio per schizzare in alto in graduatoria e ottenere il lavoro al termine dell'ultima prova. È una denuncia shock quella che arriva da chi ha partecipato al concorso indetto dall'Asl Napoli 2 Nord riguardante dieci posti per operatori sociosanitari. Le presunte prove, con tanto di registrazioni audio tra chi ha proposto l'«affare», messaggi e altro, sono state consegnate alla Procura e alla Guardia di Finanza. Stessa operazione è stata anche condotta dalla direzione dell'azienda sanitaria, che si è affidata a una ditta esterna per la formazione e selezione del personale e che dunque sarebbe del tutto estranea ai gravissimi fatti contestati. A farsi carico dell'esposto alle autorità è stato il consigliere regionale, nonché componente della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli, che ha comunicato tutto anche al direttore generale Antonio D'Amore: «Ho chiesto di verificare le gravi notizie riportate nella denuncia con tanto di nomi e cognomi dello stesso denunciante e di tutte le persone coinvolte con modalità che apparirebbero gravissime al fine di dare certezza di legalità e trasparenza nella procedura conclusa per l'avviso pubblico - dice Borrelli - e di vigilare e adoperarsi affinché venga garantita, senza alcuna ombra di dubbio, la massima trasparenza per le procedure in corso per il concorso».