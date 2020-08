Posto riservato all'angelo custode: in Cattedrale a Castellammare si prega così

In tempo di covid, di incertezze, paure e ansie, una certezza: la fede. E così nella Cattedrale di Castellammare ci sono i posti riservati all'angelo custode. Un'idea per distanziare fra i banchi della chiesa madre senza perder il contatto con il sacro, pensata da don Antonino D'Esposito.

E così turisti di passaggio e fedeli del centro storico pregano e seguono le liturgie con affianco il proprio angelo custode senza sentir la mancanza di un vicino in carne e ossa. © RIPRODUZIONE RISERVATA