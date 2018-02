Venerdì 2 Febbraio 2018, 07:57 - Ultimo aggiornamento: 02-02-2018 09:51

Potere al popolo apre le porte della Chiesa di Sant’Antonio a Tarsia per ospitare i senzatetto. «Il nostro decoro è la solidarietà, apriamo le porte alla speranza» recita lo striscione esposto all’esterno della chiesa. L’edificio, rimasto chiuso e abbandonato per anni, sarà da oggi riparo per chi non ha fissa dimora.«Mentre tutti fanno a gara a chi la spara più grossa in termini di promesse elettorali, noi vogliamo portare come elemento politico di queste settimane di campagna elettorale qualcosa di molto concreto - dichiara Viola Carofalo, portavoce nazionale della lista - quello che facciamo tutti i giorni all’ex opg e che fanno tantissime associazioni e collettivi in tanti altri territori in tutta italia: organizzare la solidarietà, essere presenti sui territori, ritornare a far sì che la politica sia innanzitutto aiuto reciproco, sia vicina alle persone, a cominciare dagli ultimi».