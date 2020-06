I Carabinieri della Compagnia CC di Pozzuoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare applicativa degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, nei confronti di un 78enne di Monte di Procida, censurato, in quanto gravemente indiziato dei reati di usura, estorsione continuata e lesioni aggravate.



In particolare, il provvedimento scaturisce dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Settima Sezione, ed effettuate dai carabinieri della Stazione di Monte di Procida nel periodo compreso tra il gennaio e il luglio del 2019, anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche, avviate a seguito della denuncia sporta da un cittadino che aveva ricevuto in prestito dal prevenuto la somma di 400 euro nell'ottobre del 2018, a fronte della quale l'arrestato pretendeva la restituzione di interessi usurari quantificati in euro 200. Per ottenere la citata somma, il 78enne aveva usato violenze e minacce, anche con la collaborazione di persone rimaste ignote, cagionando lievi lesioni alla vittima. L'arrestato si identifica in SalvatoreRinaldi , 78enne.