Pozzuoli, 53enne denunciato per furto di energia elettrica

Gli agenti del Commissariato di Pozzuoli sono intervenuti in piazza della Repubblica presso un’attività commerciale per effettuare delle verifiche sul consumo di energia elettrica. I poliziotti, con il supporto di personale tecnico dell’ENEL, hanno accertato che il contatore elettrico del locale era stato manomesso ed allacciato abusivamente alla rete pubblica. G.V., 53enne puteolano, è stato denunciato per furto di energia elettrica. © RIPRODUZIONE RISERVATA