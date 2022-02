A Pozzuoli, in via Roma nei pressi del porto, è stato identificato un 56enne che è risultato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune, disposta a partire dal gennaio del 2019. L'uomo era in compagnia di un pregiudicato. Ed è emerso che, lo scorso 20 gennaio, si era intrattenuto anche con un altro pregiudicato. Quindi, è stato arrestato per violazione delle prescrizioni inerenti la misura cui è sottoposto.