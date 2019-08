Mercoledì 28 Agosto 2019, 22:31 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2019 22:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLI. Un vasto incendio sta interessando in queste ore la zona tra il Monte Gauro e il Monte Sant'Angelo nel versante a ridosso del Rione Toiano. Le fiamme sono molto alte e sono visibili dalla Strada Statale 7 Quater e dalla zona di Pozzuoli. Sul posto ci sono ben cinque squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Monterusciello e quelle della sede di Fuorigrotta.Paura tra la gente del quartiere del Rione Toiano sia per l'enorme colonna di fumo che si è alzata che per le fiamme. I pompieri stanno cercando di spegnere il rogo anche se la zona è, alquanto, impervia da raggiungere. I Vigili del Fuoco, comunque, lavoreranno tutta la notte per tenere sotto controllo le lingue di fuoco per evitare che possano raggiungere le abitazioni sia nella zona del monte Gauro che verso il Rione Toiano.