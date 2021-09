Pozzuoli, accoltella la moglie durante una lite: arrestato 32enne

Durante una discussione ha colpito la moglie a calci e pugni tentando poi tentato di accoltellarla. Non era la prima volta, considerate le vessazioni iniziate già tre anni fa. Solo che in questa occasione, armato di un coltello da cucina, l'uomo è riuscito a ferire la vittima alla gamba destra.

È successo a Pozzuoli, in provincia di Napoli. La donna, riuscita a chiamare il 112 fuggendo in un'altra stanza, è stata portata nell'ospedale Santa Maria delle Grazie dove ne avrà per un mese, mentre il marito, 32 anni, è finito in manette e in attesa di giudizio trascorrerà le prossime ore nel carcere di Poggioreale.