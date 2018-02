Pozzuoli: all'inaugurazione del reparto dell'ospedale sacchetti di rifiuti contro De Luca. ​«Per fermarmi devono spararmi»

«Peggiora sempre di più il clima di tensione che si sta vivendo nella nostra città. Stamattina all'inaugurazione del reparto di urologia dell'ospedale La Schiana di Pozzuoli, alcuni manifestanti tra i quali esponenti del centro sociale Insurgencia, hanno fatto irruzione nella sala dove stava parlando il presidente De Luca, insultando con violenza i presenti». Così, in una nota, il consigliere regionale Idv, Francesco Moxedano. «Le forze dell'ordine, intervenute prontamente, li hanno fatti uscire e dopo qualche minuto mi sono recato all'esterno della sala per chiedere ai manifestanti le ragioni dell'irruzione e per far capire loro l'inopportunità del loro gesto in un luogo di cura dove erano chiaramente presenti persone ammalate - spiega - a questo punto sono stato letteralmente accerchiato, insultato e minacciato pesantemente. Il clima di tensione che si sta creando è paragonabile a quello vissuto negli anni '80, quello che non è ammissibile e che questo venga fomentato e fatto crescere con il contributo di alcune figure istituzionali».

Mercoledì 28 Febbraio 2018, 12:43

Tensione a Pozzuoli, dove un gruppo di una ventina di manifestanti - che apparterrebbero a centri sociali della vicina Giugliano - ha fatto irruzione nell'ospedale S. Maria delle Grazie, interrompendo la cerimonia di inaugurazione del nuovo reparto di urologia. Due sacchetti della spazzatura sono stati lanciati contro il governatore Vincenzo De Luca e le altre autorità presenti sul palco, tra cui il sindaco Vincenzo Figliolia. Sul posto la polizia.Sarebbero una trentina gli attivisti, appartenenti al centro sociale Insurgencia, che poco fa, a Pozzuoli, hanno lanciato dei sacchetti di rifiuti all'indirizzo del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che nell'ospedale Santa Maria delle Grazie stava prendendo parte, con altre autorità, all'inaugurazione del reparto di urologia. I manifestanti sono stati allontanati dagli agenti della polizia dei commissariati di Pozzuoli e Giugliano in Campania. Sul posto sono giunti i reparti mobili della polizia e dei carabinieri.Al governatore della Campania Vincenzo De Luca, «abbiamo lanciato sacchetti di rifiuti, gli stessi con i quali pensa di gestire prebende e clientele in Campania, come ha mostrato l'inchiesta giornalistica "Bloody Money" di Fanpage». Lo scrivono, in una nota, gli attivisti dei comitati «Stop Biocidio» e «Laboratorio Insurgencia», protagonisti della contestazione, al grido di "camorrista", contro il presidente della Regione. Secondo quanto si è appreso dalla Questura di Napoli, gli attivisti erano organizzati per lanciare i rifiuti contro il presidente nel corso di una conferenza stampa organizzata nello Stir di Giugliano. Non essendoci riusciti hanno messo in atto la protesta contro il governatore nel suo successivo appuntamento, cioè in quello di Pozzuoli.«Non ci facciamo impressionare ed intimidire da queste imbecillità. Verranno querelati per diffamazione. Queste sono azioni di plebeismo e camorrismo. Tentativi di sabotaggio del nostro lavoro, messe in atto per fare provocazione. Coinvolti anche i miei familiari e mio figlio. Ho già detto a questi signori che se vogliono fermarmi devono spararmi alla testa». Così il governatore Vincenzo De Luca dopo la contestazione.