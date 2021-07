Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, gradinate distrutte dal fuoco: il sospetto del rogo doloso

Il timore è che ci sia la mano di qualcuno dietro l’incendio che ieri ha distrutto le gradinate in legno all’interno dell’arena dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. «Mi auguro che non ci sia una dimensione dolosa», sono state le prime parole del direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Fabio Pagano, mentre all’interno del sito erano in corso le operazioni di spegnimento. «Non c’erano cavi elettrici né sterpaglie e la struttura,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati