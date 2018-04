La grande truffa dei dipendenti comunali: a spasso sul lungomare di Pozzuoli dopo avere beggiato

Martedì 10 Aprile 2018, 06:44 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 06:44

I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip di Napoli su richiesta della locale Procura a carico di 10 dipendenti del parcheggio comunale multipiano di Pozzuoli ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata a truffare la pubblica amministrazione e di truffa continuata aggravata.A sette degli indagati è stata contestata l’associazione per delinquere perché non si limitavano alla timbratura per conto di colleghi assenti ma si erano accordati per nascondere i badges di tutti in un cassetto da dove ognuno di loro, a turno, poteva prenderli per timbrare.Le misure cautelari sono state decise dopo indagini dei carabinieri di Licola di Pozzuoli che, grazie a riprese investigative e riscontri effettuati tramite pedinamenti, hanno documentato che alcuni dipendenti, in orari in cui risultavano a lavoro, erano in realtà sul lungomare di Pozzuoli in bici o in scooter.La Procura generale presso la Corte dei conti avvierà gli accertamenti per stimare il danno erariale e procedere al recupero.