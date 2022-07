Pozzuoli, arrestato pusher 29enne di Qualiano

Controlli a tappeto a Pozzuoli per i carabinieri della locale stazione che sono impegnati nella lotta allo spaccio di droga specie in questo periodo dell’anno. Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Sabatino De Felice, 29enne di Qualiano già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri lo hanno fermato in via Scalandrone e lo hanno perquisito. Rinvenuti e sequestrati 47 grammi di cocaina. L’arrestato è nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.