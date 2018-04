«Io, dipendente del Comune, ho filmato e denunciato colleghi che giocavano a poker»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 11 Aprile 2018, 10:22 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2018 10:22

POZZUOLI - «Hanno cercato di convincermi ad entrare nel loro sistema truffaldino ma io non ho ceduto, anzi ho denunciato tutto alla Procura della Repubblica e ho usato lo strumento del whistleblowing, ma per tutta risposta anziché tutelarmi mi hanno spostato ad altre mansioni». È lo sfogo di un dipendente comunale di Pozzuoli, la cui identità teniamo riservata per motivi investigativi, che ha deciso di rompere il «sistema marcio» - lui stesso lo definisce così - e denunciare ciò che accadeva durante i mesi nei quali era in servizio nel parcheggio Multipiano dei Gerolomini a Pozzuoli. Non solo la truffa dei furbetti del cartellino, ma anche presunte ombre sulla gestione di una parte degli incassi del parcheggio. Accuse ora al vaglio della magistratura.«Ho scritto quello che ho visto. A cominciare dalle finte attestazioni in servizio di alcuni dei miei colleghi, che lasciavano il badge in un cassetto e se ne andavano tranquillamente a spasso o a fare la spesa. Ma ho segnalato cose, a mio giudizio, ancora più gravi».«C'era una parte dei miei colleghi che aveva creato un sistema per danneggiare il Comune, lucrando anche sulla fornitura degli abiti da lavoro».«Ho segnalato ai pm che un mio collega ha imposto a me e ad altri di attestare in modo falso di aver ricevuto una divisa di lavoro completa di giacca, pantaloni, camicia e scarpe quando in realtà ci avevano consegnato solo un pantalone e una camicia. Niente giacca, né scarpe, né impermeabile. Io mi sono rifiutato di firmare la ricevuta di consegna ma qualcuno lo ha fatto al posto mio».