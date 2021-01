In casa un chilo di hashish, una pistola e un coltello: arrestato 42enne a Pozzuoli

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato di Pozzuoli hanno controllato in via Campana un uomo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di un panetto di 100 grammi di hashish e di un bilancino di precisione occultati nel marsupio.

Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto presso la sua abitazione altri 12 panetti della stessa sostanza del peso di circa 1,2 kg, una pistola replica priva del tappo rosso con caricatore e 45 cartucce a salve calibro 8, due cartucce per fucile da caccia calibro 12 e un coltello a serramanico della lunghezza di 13 cm.

M.L., 42enne puteolano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

