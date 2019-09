Lunedì 30 Settembre 2019, 16:12

L’hanno osservata a lungo e quando si sono resi conto che nascondesse qualcosa l’hanno fermata e perquisita. È così finita in manette Fortuna Palumbo, una 48enne di Pozzuoli già nota alle forze dell'ordine.I carabinieri l’hanno notata nel Rione Toiano. Il suo atteggiamento era evidentemente sospetto e quando l’hanno perquisita hanno rinvenuto 10 grammi di cocaina e 65 euro in contante, ritenuto provento illecito.Arrestata per detenzione di stupefacente a fini di spaccio, Palumbo è stata portata al carcere di Pozzuoli.