Domenica 7 Aprile 2019, 20:58

Un raid incendiario ha distrutto la scorsa notte due auto in località Reginelle tra i quartieri periferici di Licola e Monterusciello a Pozzuoli (Napoli). Sull'episodio in corso indagini dei carabinieri e dei Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere le fiamme che hanno attaccato anche l'ingresso di una abitazione al piano terra. Non si lamentano feriti, ma un forte stato di shok per i residenti della casa. Le auto andate a fuoco risultano intestate a due persone diverse.