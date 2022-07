Bar frequentato da pregiudicati chiuso per 5 giorni dalla Questura

Cinque giorni di sospensione per un bar a Pozzuoli. Stando ai risultati dei controlli effettuati dai militari tra giugno 2021 e marzo 2022, in diverse occasioni il locale è stato frequentato da parte di persone con precedenti per associazione mafiosa, violazioni delle leggi in materia di edilizia, reati contro il patrimonio e la persona, in materia di stupefacenti e di armi. Da qui provvedimento disposto dalla Questura «finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la pubblica sicurezza».