Bimba di 40 giorni muore per arresto cardiaco nel Napoletano: aperta un'inchiesta

Martedì 10 Luglio 2018, 14:52 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2018 14:54

Nella giornata di ieri, alle 19.44, «accompagnata dai familiari, è giunta presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli una bambina di 40 giorni già in arresto cardiaco. I sanitari del Pronto Soccorso sono intervenuti immediatamente - informa una nota dell'Asl Napoli 2 Nord - con le manovre di rianimazione anche con il supporto di tre anestesisti rianimatori e di due pediatri» ma per la bimba non c'è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso sono durate per oltre un'ora, «facendo sperare per un attimo che la bambina potesse superare la crisi. Durante le manovre di rianimazione, tuttavia - prosegue la nota - si è verificato un nuovo arresto cardiaco estremamente grave a seguito del quale ogni intervento salvavita dei rianimatori si è rivelato inutile». I medici del Pronto Soccorso, comunque, dicono i vertici dell'Asl «hanno chiesto l'effettuazione di un'autopsia al fine di verificare la presenza di eventuali patologie congenite che possano aver determinato il decesso della piccola». I medici, gli infermieri e il personale tutto dell'ASL Napoli 2 Nord hanno espresso il più sentito cordoglio ai familiari della piccola.