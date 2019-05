Mercoledì 29 Maggio 2019, 16:49

La Guardia Costiera e la Guardia di Finanza di Pozzuoli hanno elevato 42 contravvenzioni, per un importo complessivo di 18.200 euro nel corso di controlli condotti in mare su imbarcazioni da diporto e a terra. Trecentodiciotto i controlli effettuati sul rispetto della normativa fiscale, previdenziale e sulla sicurezza per il trasporto dei passeggeri. I controlli hanno riguardato imbarcazioni utilizzate a fini commerciali e le imprese che gestiscono questa tipologia di servizi turistici