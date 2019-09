Martedì 17 Settembre 2019, 08:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una voragine si è aperta tra i binari della Ferrovia Cumana all'uscita della stazione di Pozzuoli in direzione Cantieri. Ad accorgersi sono stati i tecnici dell'Eav questa mattina. Per questo motivo e per consentire verifiche alla linea ferroviaria al momento la circolazione è limitata alla tratta Montesanto - Pozzuoli. Tra Pozzuoli e Torregaveta, invece, la circolazione è effettuata con autobus sostitutivo con fermate in corrispondenza delle stazioni intermedie. Ciò sta causando naturalmente disagi ai tanti pendolari che dall'area flegrea si spostano verso Napoli per lavoro o per andare a scuola o all'università. «Stiamo verificando l'entità di questa piccola voragine per prendere, poi, i dovuti provvedimenti», ha spiegato Antonio Neola, direttore di esercizio dell'Eav.