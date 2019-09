Martedì 3 Settembre 2019, 17:15 - Ultimo aggiornamento: 03-09-2019 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLI - Un cadavere in uno stato avanzato di decomposizione è stato rinvenuto quest'oggi nell'area ex Sofer. Sul posto al momento ci sono i carabinieri della compagnia di Pozzuoli che hanno chiesto l'intervento di un medico legale. Al momento sono in atto accertamenti e non si conosce ancora il sesso, l'età e le generalità della persona trovata morta.