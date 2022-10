Pozzuoli, centauro non si ferma all'alt e getta un sacchetto con la cocaina

In via Reginelle a Pozzuoli un centauro tenta di fuggire all'alt e viene inseguito. Quindi, tenta di liberarsi di un sacchetto, ma perde il controllo del mezzo e va a sbattere contro un palo dell’illuminazione. Fugge a piedi, riesce a far perdere le proprie tracce. Intanto, nella busta, i poliziotti trovano 12 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. E, la mattina seguente, il conducente si presenta negli uffici del commissariato, dove viene identificato: è un 25enne puteolano con precedenti di polizia, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Non solo. Gli vengono contestate sei violazioni del codice della strada per guida senza patente, per non aver ottemperato all’alt, per velocità non commisurata, per mancato uso del casco protettivo e per mancata copertura assicurativa. Scooter sequestrato.