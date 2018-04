Martedì 10 Aprile 2018, 22:40 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2018 22:40

Chiazze di colore nerastro, come si può vedere dalla photogallery, nel pomeriggio di oggi sono comparse in mare nella parte iniziale di via Napoli a Pozzuoli. Ad accorgersi di tale fenomeno sono stati diversi passanti e i residenti del posto. "Ce ne erano diverse in vari punti sul lungomare - spiega Antonio, un residente -. Le prime due erano più o meno in linea con le scale che da via Napoli conducono alla zona alta di Pozzuoli. Erano delle chiazze di colore nerastro e il forte vento le portava verso Bagnoli".A novembre dello scorso anno si verificò un caso di chiazze di colore nero sempre nello stesso punto. A chiarire il tutto allora fu la guardia costiera di Pozzuoli che inviò una motovedetta a fare un sopralluogo su tutto il litorale. «Si tratta di piccoli rametti di alberi, legname di piccole dimensione e canneti, riversatosi in mare a causa delle piogge torrenziali. E' totalmente escluso che si tratta di un fenomeno d'inquinamento», fecero sapere allora dalla capitaneria di porto di Pozzuoli. I residenti sono preoccupati e attendono dei chiarimenti a riguardo da parte delle autorità competenti.